Обращение Зеленского к Конгрессу и заявление Лаврова. Какая ситуация в Украине сейчас?
В Украине уже четвертую неделю продолжается спецоперация. Российские военные берут под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов. Многие города уже под защитой российских военных. Однако противостояние между сторонами длится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с просьбой ужесточить санкции против России и оказать вооруженную поддержку украинским войскам. Хотя та и обсуждает нейтральный статус Украины в увязке с гарантиями безопасности для Киева. Об этом накануне заявил глава МИД России Сергей Лавров. Но нашей южной соседке куда ближе шведский вариант демилитаризации, когда страна не является членом какого-либо военно-политического блока, но может иметь собственные Вооруженные силы.
Пока компромисс не достигнут, конфликт продолжается. Известно, что на Донбассе за минувшие сутки погибло как минимум 20 мирных жителей. Люди спасаются бегством, в том числе в нашу страну. Накануне Беларусь через гуманитарные коридоры приняла порядка 300 украинцев и 13 наших граждан. В связи с введением комендантского часа эвакуация мирных жителей поставлена на паузу. Более двух сотен белорусов все еще остаются в соседней стране.
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