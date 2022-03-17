Обращение Зеленского к Конгрессу и заявление Лаврова. Какая ситуация в Украине сейчас?

В Украине уже четвертую неделю продолжается спецоперация. Российские военные берут под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов. Многие города уже под защитой российских военных. Однако противостояние между сторонами длится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.