«Исчезающие виды находятся под эффективной защитой». День биоразнообразия отметили в Китае
Новости Китая. В Китае отметили Международный день биологического разнообразия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник учредила Организация Объединенных Наций, чтобы повысить осведомленность людей о восстановлении популяций. И лучший подарок в этот день, конечно, – хорошие новости о животных и растениях.
Китай ценителей природы порадовал. По данным Национального управления лесного хозяйства, популяция знаковых видов, находящихся под защитой государства, постоянно растет.
Ван Цзимин, заместитель директора Отдела охраны дикой природы:
Китай разработал систему охраняемых территорий, осуществил крупные проекты по защите биоразнообразия и обеспечил строгий надзор. Большое количество исчезающих видов находится под эффективной защитой, а устойчивость экосистемы продолжает улучшаться.
Популяция диких азиатских слонов увеличилась до 300 особей. Распространение амурских тигров расширилось на северо-востоке Китая. Количество гигантских панд, содержащихся в неволе, увеличилось до 700 особей. А число кроновых деревьев выросло с 6 до 15 тысяч.