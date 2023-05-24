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«Исчезающие виды находятся под эффективной защитой». День биоразнообразия отметили в Китае

24 мая 2023 14:41
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Новости Китая. В Китае отметили Международный день биологического разнообразия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник учредила Организация Объединенных Наций, чтобы повысить осведомленность людей о восстановлении популяций. И лучший подарок в этот день, конечно, – хорошие новости о животных и растениях.  

«Исчезающие виды находятся под эффективной защитой». День биоразнообразия отметили в Китае-1

Китай ценителей природы порадовал. По данным Национального управления лесного хозяйства, популяция знаковых видов, находящихся под защитой государства, постоянно растет.  

«Исчезающие виды находятся под эффективной защитой». День биоразнообразия отметили в Китае-4

Ван Цзимин, заместитель директора Отдела охраны дикой природы:
Китай разработал систему охраняемых территорий, осуществил крупные проекты по защите биоразнообразия и обеспечил строгий надзор. Большое количество исчезающих видов находится под эффективной защитой, а устойчивость экосистемы продолжает улучшаться.  

«Исчезающие виды находятся под эффективной защитой». День биоразнообразия отметили в Китае-7

Популяция диких азиатских слонов увеличилась до 300 особей. Распространение амурских тигров расширилось на северо-востоке Китая. Количество гигантских панд, содержащихся в неволе, увеличилось до 700 особей. А число кроновых деревьев выросло с 6 до 15 тысяч.  

# Экология # Марина Кишкурно # Новости Китая # Фотофакт

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