«Исчезающие виды находятся под эффективной защитой». День биоразнообразия отметили в Китае

Новости Китая. В Китае отметили Международный день биологического разнообразия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник учредила Организация Объединенных Наций, чтобы повысить осведомленность людей о восстановлении популяций. И лучший подарок в этот день, конечно, – хорошие новости о животных и растениях.