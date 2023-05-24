РИА Новости: главком ВСУ Залужный может уйти в отставку из-за ранений

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный не может продолжать службу по состоянию здоровья из-за полученных ранений. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

Сообщается, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе РФ в начале мая по командному пункту под Херсоном. Первую медицинскую помощь главкому оказали в Николаеве, затем он был перевезен в госпиталь оборонного ведомства в Киев, где медики провели пострадавшему трепанацию черепа. По информации источников, Залужный после ранения продолжить службу скорее всего не сможет. Его состояние осложнено сопутствующим заболеванием.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины ушел в тень и перестал появляться на публике. 10 мая он не присутствовал на заседании Военного комитета Североатлантического альянса на уровне руководителей генштаба. В СМИ появилась информация, что Залужный ранен. Заместитель главы украинского оборонного ведомства Анна Маляр заявляла, что главнокомандующий ВСУ продолжает исполнять свою работу.