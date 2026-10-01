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Новости по тегу #Новости Китая

Пекин отмечает 77-летие образования Китайской Народной Республики
01 октября 2026 09:06

Пекин отмечает 77-летие образования Китайской Народной Республики

Китай испытал первую подводную солнечную электростанцию в открытом море
21 сентября 2026 10:42

Китай испытал первую подводную солнечную электростанцию в открытом море

25 человек погибли при пожаре на грузовом судне в Китае
11 сентября 2026 10:10

25 человек погибли при пожаре на грузовом судне в Китае

Оползень на границе Китая и Непала унес жизни более 1,3 тыс. человек
07 сентября 2026 09:19

Оползень на границе Китая и Непала унес жизни более 1,3 тыс. человек

В горах Сицзана продолжаются поисково-спасательные работы после разрушительного оползня
01 сентября 2026 09:29

В горах Сицзана продолжаются поисково-спасательные работы после разрушительного оползня

В Китае нашли способ превращать бесплодные солончаки в прибыльные плантации
26 августа 2026 09:40

В Китае нашли способ превращать бесплодные солончаки в прибыльные плантации

В КНР представили первый пятилетний план «Строим прекрасный Китай»
14 августа 2026 08:40

В КНР представили первый пятилетний план «Строим прекрасный Китай»

Китай экспортировал около 10,4 млн роботов за 5 месяцев 2026 года
13 июля 2026 07:59

Китай экспортировал около 10,4 млн роботов за 5 месяцев 2026 года

Прибыль китайских промпредприятий выросла на 18,8% по итогам 5 месяцев 2026 года
06 июля 2026 08:35

Прибыль китайских промпредприятий выросла на 18,8% по итогам 5 месяцев 2026 года

Летний Давос-2026 завершил работу в Китае
26 июня 2026 09:22

Летний Давос-2026 завершил работу в Китае

В Китае завершились пятидневные выходные, приуроченные ко Дню труда
06 мая 2026 08:37

В Китае завершились пятидневные выходные, приуроченные ко Дню труда

Китай испытал крупнейший в мире грузовой БПЛА
07 апреля 2026 09:14

Китай испытал крупнейший в мире грузовой БПЛА