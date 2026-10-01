Новости по тегу #Новости Китая

Центральным событием стал праздничный прием в Доме народных собраний в Пекине, где собрались представители руководства страны, общественных организаций и зарубежные гости.
Китайские инженеры впервые в мире запустили солнечную электростанцию под водой – в открытом море, на глубине 10 метров. Эксперимент удался: установка не просто работала, но и заряжала аккумуляторы, питала светодиодный экран.
На его борту были 42 человека. Из них 12 благополучно эвакуированы. Еще 5 получили ранения и были доставлены в больницу. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает.
Спасательные работы продолжаются по обе стороны границы.
Главная задача сейчас – обеспечить людей всем необходимым: от еды и одеял до аварийного оборудования, а также палаток и теплой одежды. Вся помощь распределяется адресно. Второй насущный вопрос – возвращение людей домой.
Больше 40% пахотных земель в Шочжоу – это засоленные грунты, но регион активно их восстанавливает, высаживая люцерну, кукурузу и другие культуры, оздоравливающие почву. Сегодня под люцерну отведено почти 13 тысяч гектаров – это 4-5 урожаев в год и больше 100 тысяч тонн сена и силоса.
Документ фиксирует переход от разрозненных природоохранных мер к комплексной системе: снижение выбросов углерода, борьба с загрязнением, восстановление экосистем и развитие экономики на основе экологических решений.
По данным таможенных органов КНР, поставки идут в более чем 150 стран и регионов, а ключевые рынки – ЕС и АСЕАН.
Производство в Китае продолжает набирать обороты. Государственное статистическое управление КНР отмечает устойчивый рост прибыли крупных промышленных предприятий за первые 5 месяцев 2026 года
Более 1700 участников из 90 стран и регионов обсуждали будущее глобальной экономики.
Праздники оживили не только туристические маршруты, но и киноиндустрию. Кассовые сборы китайских кинотеатров превысили 700 миллионов юаней – это почти 102 миллиона долларов.
В Чжэнчжоу, китайская провинция Хэнань, впервые поднялся в воздух крупнейший в мире грузовой беспилотный самолет Changying-8. Испытание, за которым следила команда разработчиков, может стать поворотным моментом для всей индустрии воздушной логистики.
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