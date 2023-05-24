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ВСУ попытались атаковать корабль Черноморского флота

24 мая 2023 14:12
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Вооруженные силы Украины в среду, 24 мая, предприняли попытку атаки корабля «Иван Хурс» Черноморского флота в Черном море тремя беспилотными катерами, пишет РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство. 

Судно выполняло задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в турецкой экономической зоне. Все катера ВСУ российскими силами уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что огонь велся из штатного вооружения корабля России в 140 километрах северо-восточнее Босфора. Судно «Иван Хурс» продолжает выполнять свои задачи.  
 

# Международная политика

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