ВСУ попытались атаковать корабль Черноморского флота

Вооруженные силы Украины в среду, 24 мая, предприняли попытку атаки корабля «Иван Хурс» Черноморского флота в Черном море тремя беспилотными катерами, пишет РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Судно выполняло задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в турецкой экономической зоне. Все катера ВСУ российскими силами уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что огонь велся из штатного вооружения корабля России в 140 километрах северо-восточнее Босфора. Судно «Иван Хурс» продолжает выполнять свои задачи.

