Музыка и танцы в центре на колёсах. Вот какое культурное развлечение придумали в Сан-Паулу

Новости Бразилии. Культурный центр на колесах – так называют этот автобус в Сан-Паулу. Еженедельно он колесит по городу, развлекая пассажиров музыкой и танцами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Культурный центр на колесах – так называют этот автобус в Сан-Паулу. Еженедельно он колесит по городу, развлекая пассажиров музыкой и танцами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внутри установлены профессиональное освещение и звуковое оборудование. Так организаторы – творческий коллектив – пытаются привнести искусство в жизнь бразильцев. Автор идеи – местный житель Андерсон Маурисио. В студенческие годы он много времени проводил в автобусе и всегда скучал в дороге. Но в этом транспорте скуке нет места.
Кстати, о местах. Их надо бронировать заранее. Ограничений на количество поездок нет, ведь каждую неделю музыканты представляют новую программу. За время пандемии, когда артисты находились в вынужденном отпуске, накопилось немало материала, которым теперь хочется делиться со зрителями.