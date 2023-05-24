Музыка и танцы в центре на колёсах. Вот какое культурное развлечение придумали в Сан-Паулу

Новости Бразилии. Культурный центр на колесах – так называют этот автобус в Сан-Паулу. Еженедельно он колесит по городу, развлекая пассажиров музыкой и танцами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внутри установлены профессиональное освещение и звуковое оборудование. Так организаторы – творческий коллектив – пытаются привнести искусство в жизнь бразильцев. Автор идеи – местный житель Андерсон Маурисио. В студенческие годы он много времени проводил в автобусе и всегда скучал в дороге. Но в этом транспорте скуке нет места.