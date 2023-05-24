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Музыка и танцы в центре на колёсах. Вот какое культурное развлечение придумали в Сан-Паулу

24 мая 2023 14:40
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Новости Бразилии. Культурный центр на колесах – так называют этот автобус в Сан-Паулу. Еженедельно он колесит по городу, развлекая пассажиров музыкой и танцами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Музыка и танцы в центре на колёсах. Вот какое культурное развлечение придумали в Сан-Паулу-1

Внутри установлены профессиональное освещение и звуковое оборудование. Так организаторы – творческий коллектив – пытаются привнести искусство в жизнь бразильцев. Автор идеи – местный житель Андерсон Маурисио. В студенческие годы он много времени проводил в автобусе и всегда скучал в дороге. Но в этом транспорте скуке нет места.  

Музыка и танцы в центре на колёсах. Вот какое культурное развлечение придумали в Сан-Паулу-4

Кстати, о местах. Их надо бронировать заранее. Ограничений на количество поездок нет, ведь каждую неделю музыканты представляют новую программу. За время пандемии, когда артисты находились в вынужденном отпуске, накопилось немало материала, которым теперь хочется делиться со зрителями.  

# Развлечения # Марина Кишкурно # Новости Бразилии # Фотофакт

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