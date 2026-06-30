Иран опроверг заявления США о мирных переговорах в Катаре

Ситуация вокруг ближневосточного урегулирования вновь зашла в тупик. Сегодня, 30 июня, в Катаре должны были начаться переговоры делегаций США и Ирана. Но еще до их старта стало понятно, что стороны говорят на разных языках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вашингтон отправил в Доху команду переговорщиков во главе со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером – зятем президента. В Белом доме подтвердили, что они примут участие во встречах высокого уровня. Иран тоже направляет свою техническую делегацию в Катар. Однако в МИД Исламской Республики подчеркнули, что этот визит не имеет никакого отношения к приезду американцев. Тегеран не давал согласия встречаться с представителями США после атак в Персидском заливе в минувшие выходные.

Эсмаил Багаи, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана:

Переговоры в Дохе, как ожидается, пройдут завтра. Их повестка будет посвящена практической реализации положений подписанного меморандума, в том числе вопросу разблокировки иранских активов, который предполагается решать совместно с катарскими партнерами. При этом хочу подчеркнуть, что на ближайшие дни не запланировано никаких контактов с американской стороной ни на каком уровне.