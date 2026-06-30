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Сейм Литвы утвердил Миндаугаса Синкявичюса премьер-министром страны

30 июня 2026 17:09
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В Литве сменился премьер-министр. Сейм утвердил кандидатуру Миндаугаса Синкявичюса, лидера социал-демократов. За него проголосовали 80 парламентариев, против высказались всего двое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь у нового главы кабинета есть пару недель на формирование правительства. Назначение Синкявичюса стало результатом очередного витка коалиционного кризиса, который в Вильнюсе переживают с завидной регулярностью. Предыдущий премьер Инга Ругинене подала в отставку 23 июня, спустя 9 месяцев после вступления в должность, из-за того, что партнеры по правящей коалиции перестали ладить. 

Не факт, что и этот премьер продержится дольше своих предшественников, ведь путь Синкявичюса к креслу уже усеян осколками чужих репутаций и его собственной судебной эпопеей. В прошлом он опытный управленец, бывший министр экономики, мэр Йонавского района и глава Ассоциации муниципалитетов. Однако в 2024 году его карьера прервалась из-за скандала. Как сообщают местные СМИ, он якобы потратил полторы тысячи евро из канцелярского бюджета на личные нужды, в том числе на покупку телефона и телевизора. Эти обвинения привели к возбуждению уголовного дела, но Верховный суд Литвы в итоге прекратил делопроизводство, и политик получил шанс вернуться в большую игру. Оппозиция по-прежнему интересуется, откуда у скромного регионального чиновника тогда появились деньги на дорогих адвокатов, если для покупки бытовых вещей ему пришлось залезть в государственные средства. 

Сейм Литвы утвердил Миндаугаса Синкявичюса премьер-министром страны-2

Миндаугас Синкявичюс, премьер-министр Литвы:
Естественно, что оппозиция не будет хвалить кандидата. Если бы они сказали, что я самый опытный и логичный и все устраивает, это была бы политическая утопия. Поэтому они ищут слабые места и недостатки, называют их, а время покажет, кто был прав. 

Президент Науседа публично попросил Синкявичюса не создавать поводов для скандалов. Однако первые заявления нового премьера показывают, что тот готов идти на обострение. Глава кабмина хочет исключить из Конституции прямой запрет на размещение ядерного оружия в Литве. По мнению экспертов, это предложение вызовет жаркие споры как в парламенте, так и за его стенами.

# Новости Литвы

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