Сейм Литвы утвердил Миндаугаса Синкявичюса премьер-министром страны

В Литве сменился премьер-министр. Сейм утвердил кандидатуру Миндаугаса Синкявичюса, лидера социал-демократов. За него проголосовали 80 парламентариев, против высказались всего двое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь у нового главы кабинета есть пару недель на формирование правительства. Назначение Синкявичюса стало результатом очередного витка коалиционного кризиса, который в Вильнюсе переживают с завидной регулярностью. Предыдущий премьер Инга Ругинене подала в отставку 23 июня, спустя 9 месяцев после вступления в должность, из-за того, что партнеры по правящей коалиции перестали ладить.

Не факт, что и этот премьер продержится дольше своих предшественников, ведь путь Синкявичюса к креслу уже усеян осколками чужих репутаций и его собственной судебной эпопеей. В прошлом он опытный управленец, бывший министр экономики, мэр Йонавского района и глава Ассоциации муниципалитетов. Однако в 2024 году его карьера прервалась из-за скандала. Как сообщают местные СМИ, он якобы потратил полторы тысячи евро из канцелярского бюджета на личные нужды, в том числе на покупку телефона и телевизора. Эти обвинения привели к возбуждению уголовного дела, но Верховный суд Литвы в итоге прекратил делопроизводство, и политик получил шанс вернуться в большую игру. Оппозиция по-прежнему интересуется, откуда у скромного регионального чиновника тогда появились деньги на дорогих адвокатов, если для покупки бытовых вещей ему пришлось залезть в государственные средства.