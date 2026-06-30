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43% поляков с неприязнью относятся к выходцам из Украины

30 июня 2026 17:07
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А сейчас к событиям на внешнем контуре. А там откровенно искрит, причем на линии, где еще совсем недавно и предположить подобное было сложно. Речь о новой фазе конфликта между Варшавой и Киевом, где точка невозврата, похоже, уже пройдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Медальная война» – именно так, комментируя недавние действия Навроцкого и Зеленского и стремительно портящиеся отношения двух стран, высказался экс-президент Польши Бронислав Коморовский и добавил: два президента упорно работают, чтобы навредить польско-украинским отношениям.

Напомним, несколько дней назад польский лидер лишил Зеленского ордена Белого орла. Это был ответ Варшавы на решение Киева присвоить одному из подразделений ВСУ имя героев Украинской повстанческой армии. Варшава, разумеется, это сочла откровенной пощечиной, ведь именно Украинская повстанческая армия виновна в массовом истреблении польского населения в ходе Волынской резни. Причем восстановления исторической справедливости Польша намерена требовать на европейской уровне.

43% поляков с неприязнью относятся к выходцам из Украины-2

Группа польских депутатов в Европарламенте настаивает на принятии резолюции о геноциде польского народа в память о жертвах массовых убийств в ходе Волынской резни. Об этом сообщил один из евродепутатов Петр Мюллер.

При этом европарламентарий от Польши настаивает, что «отношения в Европе должны основываться на правде, а украинские политики, которые наносят ущерб долгосрочным отношениям, должны наконец это понять».

Тем временем конфликт в политических кругах перерастает в народное противостояние. Так, поляки в социальных сетях призывают отказаться от покупки товаров, сделанных в Украине. Аналогичный бойкот в отношении польских товаров инициируют и украинцы. 

Совсем не позитивные тенденции отражаются и в результатах свежих социологических исследований. Так, уже 43% поляков с неприязнью относятся к выходцам из Украины. Хотя еще три года назад таких было 17%. Вот уж, действительно, от любви до ненависти один шаг. 

# Международная политика

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