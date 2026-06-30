43% поляков с неприязнью относятся к выходцам из Украины

А сейчас к событиям на внешнем контуре. А там откровенно искрит, причем на линии, где еще совсем недавно и предположить подобное было сложно. Речь о новой фазе конфликта между Варшавой и Киевом, где точка невозврата, похоже, уже пройдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Медальная война» – именно так, комментируя недавние действия Навроцкого и Зеленского и стремительно портящиеся отношения двух стран, высказался экс-президент Польши Бронислав Коморовский и добавил: два президента упорно работают, чтобы навредить польско-украинским отношениям.

Напомним, несколько дней назад польский лидер лишил Зеленского ордена Белого орла. Это был ответ Варшавы на решение Киева присвоить одному из подразделений ВСУ имя героев Украинской повстанческой армии. Варшава, разумеется, это сочла откровенной пощечиной, ведь именно Украинская повстанческая армия виновна в массовом истреблении польского населения в ходе Волынской резни. Причем восстановления исторической справедливости Польша намерена требовать на европейской уровне.