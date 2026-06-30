Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в Запорожье и ДНР

Министерство обороны РФ заявило о переходе трех населенных пунктов в Запорожской области и Донецкой Народной Республике под контроль российской армии.
Министерство обороны РФ заявило о переходе трех населенных пунктов в Запорожской области и Донецкой Народной Республике под контроль российской армии.
Фото: Минобороны РФ
В ходе наступательных действий бойцы группировки «Восток» сумели вклиниться в оборонительные рубежи противника, заняв поселки Лесное и Ровное на Запорожском направлении. Как пояснили в оборонном ведомстве, освобождение Лесного создает выгодные тактические условия для дальнейшего продвижения на юго-запад, в то время как контроль над Ровным позволяет нарастить огневое и тактическое давление на удерживаемые позиции ВСУ в окрестностях Долинки.
Параллельно с этим на ином отрезке линии боевого соприкосновения подразделения Южной группировки войск в результате успешных штурмовых действий взяли под контроль село Малиновка.
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