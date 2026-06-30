Прямой эфир

Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в Запорожье и ДНР

30 июня 2026 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министерство обороны РФ заявило о переходе трех населенных пунктов в Запорожской области и Донецкой Народной Республике под контроль российской армии.

Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в Запорожье и ДНР-1

Фото: Минобороны РФ

В ходе наступательных действий бойцы группировки «Восток» сумели вклиниться в оборонительные рубежи противника, заняв поселки Лесное и Ровное на Запорожском направлении. Как пояснили в оборонном ведомстве, освобождение Лесного создает выгодные тактические условия для дальнейшего продвижения на юго-запад, в то время как контроль над Ровным позволяет нарастить огневое и тактическое давление на удерживаемые позиции ВСУ в окрестностях Долинки.

​Параллельно с этим на ином отрезке линии боевого соприкосновения подразделения Южной группировки войск в результате успешных штурмовых действий взяли под контроль село Малиновка.

Планы Зеленского и молчание Запада. К чему приведут угрозы Киева? Интервью с российским сенатором.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Кандидат в президенты Франции предложил расформировать ООН
30 июня 2026 15:01

Кандидат в президенты Франции предложил расформировать ООН

Кейко Фухимори победила на президентских выборах в Перу
30 июня 2026 09:43

Кейко Фухимори победила на президентских выборах в Перу

В немецком городе Штаде мужчина открыл огонь в социальном центре – есть жертвы
30 июня 2026 09:39

В немецком городе Штаде мужчина открыл огонь в социальном центре – есть жертвы