Министерство обороны РФ заявило о переходе трех населенных пунктов в Запорожской области и Донецкой Народной Республике под контроль российской армии.

Фото: Минобороны РФ

В ходе наступательных действий бойцы группировки «Восток» сумели вклиниться в оборонительные рубежи противника, заняв поселки Лесное и Ровное на Запорожском направлении. Как пояснили в оборонном ведомстве, освобождение Лесного создает выгодные тактические условия для дальнейшего продвижения на юго-запад, в то время как контроль над Ровным позволяет нарастить огневое и тактическое давление на удерживаемые позиции ВСУ в окрестностях Долинки.

​Параллельно с этим на ином отрезке линии боевого соприкосновения подразделения Южной группировки войск в результате успешных штурмовых действий взяли под контроль село Малиновка.