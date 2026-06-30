Надежда на восстановление торговли в Ормузском проливе оказалась недолгой

В Ормузском проливе появилась краткая надежда на восстановление торговли после того, как США временно разрешили продажу иранской нефти. Это решение стало частью меморандума о взаимопонимании, подписанного между Вашингтоном и Тегераном, и предусматривало 60-дневное смягчение санкций на фоне продолжающихся мирных переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально это вызвало оптимизм: региональные страны и мировой энергетический сектор ожидали, что ключевой нефтяной узел вернется к нормальной работе и удастся избежать длительных перебоев поставок.

Хамидреза Салехи, председатель федерации экспортных отраслей энергетики Ирана:

В первые дни после выдачи разрешения Иран смог экспортировать нефть, находившуюся на воде и в резерве. Около 40 миллионов баррелей прошли через Ормузский пролив всего за несколько дней.