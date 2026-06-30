Надежда на восстановление торговли в Ормузском проливе оказалась недолгой
В Ормузском проливе появилась краткая надежда на восстановление торговли после того, как США временно разрешили продажу иранской нефти. Это решение стало частью меморандума о взаимопонимании, подписанного между Вашингтоном и Тегераном, и предусматривало 60-дневное смягчение санкций на фоне продолжающихся мирных переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изначально это вызвало оптимизм: региональные страны и мировой энергетический сектор ожидали, что ключевой нефтяной узел вернется к нормальной работе и удастся избежать длительных перебоев поставок.
Хамидреза Салехи, председатель федерации экспортных отраслей энергетики Ирана:
В первые дни после выдачи разрешения Иран смог экспортировать нефть, находившуюся на воде и в резерве. Около 40 миллионов баррелей прошли через Ормузский пролив всего за несколько дней.
Алиреза Амирмохаммади, бизнесмен:
После начала войны пролив был заблокирован. Его открытие дает возможность свободно отправлять товары из главного порта страны Бендер-Аббаса.
Впрочем, на практике оживление торговли так и не началось. Логистические компании отказываются бронировать контейнеры на юге Ирана, заявляя о слишком высоких рисках. Реализация меморандума требует времени и дополнительных договоренностей, но новый виток взаимных ударов фактически блокирует любые попытки нормализации. Несмотря на хрупкое прекращение огня, торговые потоки не восстанавливаются: суда не заходят в порты, а атаки продолжаются. В таких условиях Иран несет огромные убытки, а мировой энергетический рынок остается в состоянии неопределенности.