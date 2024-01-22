Иностранные рабочие присоединились к акции протеста в Париже

Беспокойными были минувшие выходные и во Франции. Десятки тысяч людей собрались в центре Парижа, протестуя против недавно принятого парламентом миграционного закона, который большинство французов считает сдвигом страны вправо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Французы требуют от Макрона не подписывать закон о миграции.

Теперь его должен утвердить президент. Если это произойдет, будут сокращены все выплаты для мигрантов, в том числе по соцобеспечению, и жилищные пособия. Кроме того будут введены миграционные квоты и начнут действовать более жесткие правила получения гражданства для детей беженцев.

Я здесь, чтобы протестовать против миграционного закона, потому что считаю его ужасным. Я очень зла и очень разочарована правительством, потому что считаю, что каждый должен иметь право переехать во Францию. Это не должно быть сложной процедурой и невозможной для мигрантов.

К акции протеста присоединились и иностранные рабочие, против которых, собственно, и направлен новый закон. Они выступают против дискриминации, требуют равных прав с гражданами Франции, так как честно работают и платят все налоги.

Я, например, работаю и плачу все налоги. Но у меня нет никакой защиты. С нами могут плохо обращаться, потому что мы боимся потерять работу, которая у нас есть. А когда мы работаем сверхурочно, эти часы могут остаться неоплачиваемыми, и мы не можем жаловаться. Ты жалуешься – тебя увольняют. Это ненормально.