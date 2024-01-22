В ЕС разрабатывают новый план военной помощи Украине

Еврослужба внешних связей разрабатывает новый проект помощи Украине, который включает в себя формирование специального фонда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Фонд, объем которого оценивается в 6,5 млрд евро, будет использован для выплаты компенсации странам ЕС, предоставляющим Украине финансовую помощь, а также для оплаты обучения украинских военных в странах ЕС.

Новый резерв также упростит сотрудничество ЕС с Киевом при распределении необходимых ресурсов и позволит избежать блокирования траншей со стороны Венгрии. Европейская комиссия также разрабатывает альтернативные варианты оказания финансовой помощи Киеву.

Ранее Венгрия уже наложила вето на увеличение бюджета ЕС, в том числе на помощь Киеву. Новый саммит ЕС по вопросам финансирования Киева запланирован на 1 февраля.