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Тысячи немцев митингуют против партии «Альтернатива для Германии»

22 января 2024 07:57
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В Германии не утихают протесты против возрождения правого экстремизма в стране. Более того, с каждым днем они становятся все масштабнее и захватывают все больше городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи немцев митингуют против партии «Альтернатива для Германии»-1

Сотни тысяч немцев вышли на улицы, чтобы вновь потребовать запрета правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Ее деятельность, по мнению демонстрантов, является прямой угрозой для демократии. Десятки тысяч людей собрались в Кельне, чтобы потребовать от властей поставить заслон распространяющемуся в стране нацизму.

Тысячи немцев митингуют против партии «Альтернатива для Германии»-4

Для меня это особенно важно, потому что у меня такое ощущение, что в Германии снова происходит то же самое, что происходило в 20-30-е годы, когда возрождался нацизм. Я не хочу повторения этого. И сейчас очень важно показать, что мы против и нас очень много.

Тысячи немцев митингуют против партии «Альтернатива для Германии»-7

Самой масштабной и многочисленной акцией протеста стал митинг в Берлине. Там перед зданием парламента собралось рекордное число людей – порядка 350 тысяч. Движение в центре столицы было перекрыто, не работали несколько станций метро. А в Мюнхене организатором даже пришлось досрочно прекратить демонстрацию из-за большого количества людей, в ней участвовали более 200 тысяч человек.

Социальный взрыв в Германии вызвали появившиеся сообщения о секретной встрече ультраправых экстремистов и неонацистов, на которой присутствовали высокопоставленные члены партии «Альтернатива для Германии». Они обсуждали проект депортации миллионов людей, включая мигрантов, даже имеющих немецкое гражданство или вид на жительство.

# Акции протеста # Новости Германии

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