Тысячи немцев митингуют против партии «Альтернатива для Германии»

В Германии не утихают протесты против возрождения правого экстремизма в стране. Более того, с каждым днем они становятся все масштабнее и захватывают все больше городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни тысяч немцев вышли на улицы, чтобы вновь потребовать запрета правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Ее деятельность, по мнению демонстрантов, является прямой угрозой для демократии. Десятки тысяч людей собрались в Кельне, чтобы потребовать от властей поставить заслон распространяющемуся в стране нацизму.

Для меня это особенно важно, потому что у меня такое ощущение, что в Германии снова происходит то же самое, что происходило в 20-30-е годы, когда возрождался нацизм. Я не хочу повторения этого. И сейчас очень важно показать, что мы против и нас очень много.

Самой масштабной и многочисленной акцией протеста стал митинг в Берлине. Там перед зданием парламента собралось рекордное число людей – порядка 350 тысяч. Движение в центре столицы было перекрыто, не работали несколько станций метро. А в Мюнхене организатором даже пришлось досрочно прекратить демонстрацию из-за большого количества людей, в ней участвовали более 200 тысяч человек.

Социальный взрыв в Германии вызвали появившиеся сообщения о секретной встрече ультраправых экстремистов и неонацистов, на которой присутствовали высокопоставленные члены партии «Альтернатива для Германии». Они обсуждали проект депортации миллионов людей, включая мигрантов, даже имеющих немецкое гражданство или вид на жительство.