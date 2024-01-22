Французы требуют от Макрона не подписывать закон о миграции

Множество людей вышло на марш во Франции. Они выступают против закона, который ужесточает правила миграции. Люди требуют от президента Макрона не подписывать этот закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организовали марш профсоюзы, культурные, научные и религиозные деятели, а также партии левого спектра. Он привлек выходцев из Африки, которые скандируют лозунги в поддержку солидарности и выдачи документов для всех нелегалов. Противники закона надеются оказать влияние на решение Конституционного совета относительно его соответствия нормам основного закона, которое должно быть принято 25 января. По всей Франции проводится более 150 акций протеста против закона.