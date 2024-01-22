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Глава МИД РФ прилетел в Нью-Йорк на заседание ООН

22 января 2024 07:52
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в Нью-Йорк для того, чтобы принять участие в мероприятиях Совета Безопасности ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Визит продолжится с 22 по 24 января, включая посещение дебатов по ситуации на Ближнем Востоке и сессии по украинской проблематике. В минувшем году Лавров посещал Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. В тот раз журналисты получили транзитные визы, которые ограничивали их передвижение. В этот раз журналистам были выданы визы первой категории. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что контактов с госсекретарем США не планируется.

# Международная политика

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