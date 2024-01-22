Глава МИД РФ прилетел в Нью-Йорк на заседание ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в Нью-Йорк для того, чтобы принять участие в мероприятиях Совета Безопасности ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Визит продолжится с 22 по 24 января, включая посещение дебатов по ситуации на Ближнем Востоке и сессии по украинской проблематике. В минувшем году Лавров посещал Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. В тот раз журналисты получили транзитные визы, которые ограничивали их передвижение. В этот раз журналистам были выданы визы первой категории. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что контактов с госсекретарем США не планируется.