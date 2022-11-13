Две женщины спрятали наркотики в волосах и хотели улетать в Испанию

Подозреваемые спрятали кокаин (всего порядка двух граммов) в трубки, закрепили их на голове и прикрыли нарощенными волосами. Они планировали успеть на рейс в Мадрид и улететь в Испанию, но во время сканирования в аэропорту были задержаны колумбийской полицией. Теперь им предъявлено обвинение.