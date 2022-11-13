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Две женщины спрятали наркотики в волосах и хотели улетать в Испанию

13 ноября 2022 09:16
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Новости Колумбии. Две женщины попытались вывезти наркотики в Европу необычным способом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Две женщины спрятали наркотики в волосах и хотели улетать в Испанию-1

Подозреваемые спрятали кокаин (всего порядка двух граммов) в трубки, закрепили их на голове и прикрыли нарощенными волосами. Они планировали успеть на рейс в Мадрид и улететь в Испанию, но во время сканирования в аэропорту были задержаны колумбийской полицией. Теперь им предъявлено обвинение.  

# Наркотики # Новости Колумбии # Фотофакт

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