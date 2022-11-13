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Космический корабль «Тяньчжоу-5» состыковался с китайской орбитальной станцией

13 ноября 2022 10:50
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Новости Китая. Китай запустил новый грузовой корабль на космическую станцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Космический корабль «Тяньчжоу-5» состыковался с китайской орбитальной станцией-1

Ракета-носитель с кораблем «Тяньчжоу-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Спустя рекордные два часа корабль состыковался с китайской орбитальной станцией. Это в три раза быстрее, чем его предшественник «Тяньчжоу-4».  

Космический корабль «Тяньчжоу-5» состыковался с китайской орбитальной станцией-4

Как сообщили в КНР, теперь на космическую станцию доставлено продовольствие, оборудование и вещи команды «Шэньчжоу-15». Планируется, что она отправится на орбиту уже в конце ноября. Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит не менее 10 лет.  

# Космос # Новости Китая # Фотофакт

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