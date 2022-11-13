Космический корабль «Тяньчжоу-5» состыковался с китайской орбитальной станцией

Ракета-носитель с кораблем «Тяньчжоу-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Спустя рекордные два часа корабль состыковался с китайской орбитальной станцией. Это в три раза быстрее, чем его предшественник «Тяньчжоу-4».

Как сообщили в КНР, теперь на космическую станцию доставлено продовольствие, оборудование и вещи команды «Шэньчжоу-15». Планируется, что она отправится на орбиту уже в конце ноября. Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит не менее 10 лет.