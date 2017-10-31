Фантастические проекты Илона Маска: его назвали угрозой для России – МК

В России к продуктам американского инноватора Илона Маска относятся с таким же трепетом, как к биткоину. Очень перспективно, очень увлекательно, чистая фантастика, но с чем их едят, все еще непонятно. Вот Владимиру Путину на недавнем Энергетическом форуме задали вопрос, готов ли он пересесть на электромобиль Tesla, изобретенный Маском. «Почему нет? Мы открыты, — сказал российский президент. — Или вы думаете, мы будем ездить на телеге?».

Вопрос не был случайным. В России, говорят, в «элитных» кругах пошла мода на электромобили Tesla. Завезли аж целых сто штук. СМИ вписывают в число владельцев дорогой и элитной «игрушки» известных российских банкиров, предпринимателей и даже некоторых федеральных министров с их супругами.

Также появились сообщения о том, что у нас проявляют интерес и к другой разработке Илона Маска — проекту сверхскоростной железной дороги Hyperloop. Идея создать Hyperloop, как говорит изобретатель, пришла к нему, когда он стоял в долгой пробке. По его словам, это нечто среднее между «Конкордом», рельсотроном и столом для аэрохоккея, а по виду напоминает пневмопочту. Hyperloop — это расположенный на опорах или в прорытом туннеле трубопровод, внутри которого со скоростью от 480 до 1220 км/ч (в зависимости от ландшафта) с интервалом в 30 секунд в одном направлении перемещаются одиночные транспортные капсулы длиной 25–30 метров. Высочайшая скорость достигается из-за отсутствия трения и преодоления сопротивления воздуха.

Эта чистой воды фантастика может очень скоро стать реальностью. Газета The Washington Post сообщает, что в штате Мэриленд уже начались работы по прокладке туннеля сначала от Вашингтона до Балтимора, а потом и до Нью-Йорка. И когда вакуумный туннель будет завершен и введен в строй, от американской столицы до Манхэттена можно будет добраться за 29 минут.

Так вот у нас также решили проложить этот самый Hyperloop. Министр транспорта Максим Соколов в телеинтервью сообщил, что скоростной путь по проекту Маска может быть построен в Приамурье для грузоперевозок из Китая в Россию. Инвестиции в проект оцениваются в 318–425 миллионов долларов.

Об этих фантастических проектах я вспоминаю каждый раз, когда еду по шоссе, соединяющему Москву с Северной столицей, Санкт-Петербургом. Сколько было помпы, когда анонсировали прокладку платной альтернативной магистрали М‑11 между двумя городами. Строители клялись, что закончат ее к чемпионату мира по футболу, а именно весной 2018 года. Но сейчас на значительных отрезках этой дороги и конь не валялся. В чем проблема? «Генподрядчиком является турецкая «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети» (ICA)», — сообщает питерское издание Fontanka.ru. А субподрядчики не получают от нее средств с сентября 2016 года, в результате общая задолженность оценивается ими в 4 миллиарда рублей. За оставшийся год магистраль не может быть построена ни при каких обстоятельствах, технологически, даже если ICA вдруг начнет исправно платить, говорят субподрядчики. По их оценке, участок трассы может быть сдан примерно с годовым опозданием.

В результате через подмосковный Солнечногорск по-прежнему нужно ехать во время пробок около часа, через дюжину светофоров. И полчаса через соседний Клин. Можно это делать хоть на электрокаре, хоть на телеге, хоть на танке — выбор транспортного средства на скорость не влияет. Так что теперь у России три беды — дураки, дороги и турецкие строители.

Но вернемся к Илону Маску. Попытка воспроизвести его опыт в России сталкивается и с некоей концептуальной несовместимостью наших стратегий и интересов. Дизельные и бензиновые автомобили выходят из моды. Одна европейская страна за другой заявляют о своей готовности полностью перейти на электрокары. В Норвегии они освобождены от многих видов налогов — и их владельцы могут бесплатно заряжать свои батареи. Великобритания объявила о том, что к 2040 году в стране будет прекращена продажа машин не только с бензиновыми, но и гибридными двигателями. Власти Индии хотят избавиться от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году. Это стало мировым трендом, и есть все основания предполагать, что он будет только набирать силу.

А что в России? Наши эксперты всерьез задумались, не убьет ли эта автомобильная революция нефтяной рынок в стране. Как сообщает агентство РБК, по прогнозам, в результате массового распространения электромобилей к 2040 году потребление нефти в мире может снизиться на 10 миллионов баррелей в сутки. Международные эксперты предсказывают, что пик потребления нефти придется на 2029–2030 годы, а дальше начнется неизбежный спад.

Но это не единственная угроза России, исходящая от Илона Маска. В последние годы его первый в мире частный корабль Dragon и ракета Falcon 9 стали конкурентам российским «Союзам» и «Протонам». Роскосмос понесет колоссальные убытки, когда компания Маска SpaceX начнет доставку астронавтов на МКС, уверен американец Мэтью Боднер, автор статьи «Россия vs Илон Маск: запуски в США угрожают главной роли Москвы в космическом пространстве». Он ссылается на обещание Маска снизить стоимость «билета» в космос до 20 миллионов долларов. Достигнуто это будет за счет доставки на орбиту в одной капсуле сразу семи человек. Маск прогнозирует стоимость всей экспедиции на ракете Dragon в размере $140 млн. А как утверждает НАСА, Россия берет за «билет» в космос 70 миллионов долларов. То есть, в случае если планы Маска сбудутся, мы будем ежегодно терять до полумиллиарда долларов только в космической индустрии.

«Миллиардер и инженер Маск не просто экономическая угроза для России, он хуже, чем бельмо на глазу, и больнее, чем заноза под ногтем», — говорит обозреватель ОТР Сергей Лесков. С этим нельзя не согласиться. У нас на всех уровнях столько говорят об инновациях и привлечении инвестиций, о том, что мы успешно слезаем с нефтяной иглы, но особых результатов нет, предложить миру нечего. Разве что создали робота по имени София, который(ая) высмеивает Илона Маска за его предостережения об угрозе искусственного интеллекта.

Кстати, эта тема стала сферой глубоких разногласий между Маском и сильными мира сего. Миллиардер на своей странице в сети Twitter отметил, что скоро Россия, Китай и другие страны активизируют усилия по развитию компьютерных технологий. И позднее добавил к этому: «Борьба за превосходство в сфере искусственного интеллекта на государственном уровне, скорее всего, станет причиной третьей мировой войны, как я думаю. И она может быть начата не лидерами держав, но одним из компьютеров, если тот решит, что именно упреждающий удар дает больше всего шансов на победу».

Впрочем, что поминать о России и Китае... У Маска имеются серьезные расхождения и с собственным президентом. Глава компаний SpaceX и Tesla покинул консультативный совет по бизнесу при Белом доме после выхода США из Парижского соглашения по климату. Как объяснил Маск в своем Twitter, «изменение климата реально, выход из Парижского соглашения — плохое решение как для Америки, так и для всего мира». А между тем с Маском Трамп связывал немалые надежды и сделал его своим экономическим советником в числе первых — всего через месяц после победы на выборах.

Пикировка между Маском и Дональдом Трампом с новой силой высветила вопрос об интеллекте, но уже не искусственном, а натуральном. Что делает для своей страны и мира Трамп? Он строит стену на границе с соседней Мексикой, закрывает страну для иммигрантов, воюет с большой прессой, плюет на сигналы о глобальном потеплении климата, угрожает убить северокорейского диктатора, грозится выйти из достигнутой с таким трудом ядерной сделки с Ираном.

А Маск строит фантастические дороги и моделирует полет космического корабля на Марс. Он двигает прогресс на Земле значительно быстрее, чем большинство политиков. Он идет вперед, в то время как лидеры часто пятятся назад. Илон Маск не входит в известную сотню наиболее влиятельных персон мира по версии журнала Time, в отличие от Дональда Трампа, его дочери Иванки Трамп и зятя Джареда Кушнера. Однако фантастические проекты Маска в будущем наверняка изменят представление о том, кто же на самом деле является «властелинами мира».

Источник: mk.ru

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.