Александр Лукашенко выразил слова поддержки пострадавшим от цунами в Индонезии

Новости Индонезии. Растёт количество жертв серии землетрясений и сильного цунами в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть предположения, что стихия унесла несколько тысяч жизней. Официально подтверждена гибель 832 человек.



С многими пострадавшими районами до сих пор не налажена связь. От внешнего мира отрезаны около 300 тысяч жителей. Только в одном городе Палу жертвами стали свыше 400 человек, более полтысячи получили травмы.