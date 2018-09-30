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Александр Лукашенко выразил слова поддержки пострадавшим от цунами в Индонезии

30 сентября 2018 12:29
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Новости Индонезии. Растёт количество жертв серии землетрясений и сильного цунами в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть предположения, что стихия унесла несколько тысяч жизней. Официально подтверждена гибель 832 человек.

Александр Лукашенко выразил слова поддержки пострадавшим от цунами в Индонезии-1


С многими пострадавшими районами до сих пор не налажена связь. От внешнего мира отрезаны около 300 тысяч жителей. Только в одном городе Палу жертвами стали свыше 400 человек, более полтысячи получили травмы.

Александр Лукашенко выразил слова поддержки пострадавшим от цунами в Индонезии-3


В связи с трагедией соболезнования президенту Индонезии направил Александр Лукашенко. От имени белорусского народа он также выразил слова поддержки всем потерпевшим, а также пожелал скорейшего восстановления затронутым стихией регионам.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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