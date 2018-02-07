Красная Tesla Илона Маска отправилась в космос: дневник ее полета в соцсетях предпринимателя
Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету Falcon Heavy в космос.
На борту ракеты в качестве груза находился электромобиль Tesla Roadster красного цвета, который принадлежит Маску. За рулем автомобиля находится манекен в скафандре, а в стереосистеме играют треки Дэвида Боуи. Полет Tesla снимают несколько камер с разных ракурсов.
Фото: twitter.com/elonmusk
Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал, откуда осуществлялись полеты миссии «Аполлон» к Луне.
Фото: instagram.com/elonmusk
Илон Маск публиковал в социальных сетях фото и видео с запуска. Например, в Twitter видео своего автомобиля на орбите. На приборной панели расположена табличка с надписью «Не паниковать».
Илон Маск:
Вид из Центра управления полетом SpaceX. Очевидно, что на орбите Земли оказался автомобиль.
Фото: twitter.com/elonmusk
«Третье включение двигателей прошло успешно. Пропустили орбиту Марса и продолжаем движение к поясу астероидов».
Фото: twitter.com/elonmusk
«Надпись на печатной плате автомобиля в глубоком космосе: «Сделано на планете Земля».
Фото: instagram.com/elonmusk