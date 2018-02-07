Прямой эфир

Красная Tesla Илона Маска отправилась в космос: дневник ее полета в соцсетях предпринимателя

07 февраля 2018 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету Falcon Heavy в космос.

На борту ракеты в качестве груза находился электромобиль Tesla Roadster красного цвета, который принадлежит Маску. За рулем автомобиля находится манекен в скафандре, а в стереосистеме играют треки Дэвида Боуи. Полет Tesla снимают несколько камер с разных ракурсов.  

Красная Tesla Илона Маска отправилась в космос: дневник ее полета в соцсетях предпринимателя-1

Фото: twitter.com/elonmusk

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал, откуда осуществлялись полеты миссии «Аполлон» к Луне.

Красная Tesla Илона Маска отправилась в космос: дневник ее полета в соцсетях предпринимателя-4

Фото: instagram.com/elonmusk

Илон Маск публиковал в социальных сетях фото и видео с запуска. Например, в Twitter видео своего автомобиля на орбите. На приборной панели расположена табличка с надписью «Не паниковать».

Илон Маск:
Вид из Центра управления полетом SpaceX. Очевидно, что на орбите Земли оказался автомобиль.

Красная Tesla Илона Маска отправилась в космос: дневник ее полета в соцсетях предпринимателя-7

Фото: twitter.com/elonmusk

«Третье включение двигателей прошло успешно. Пропустили орбиту Марса и продолжаем движение к поясу астероидов».

Красная Tesla Илона Маска отправилась в космос: дневник ее полета в соцсетях предпринимателя-10

Фото: twitter.com/elonmusk

«Надпись на печатной плате автомобиля в глубоком космосе: «Сделано на планете Земля». 

Красная Tesla Илона Маска отправилась в космос: дневник ее полета в соцсетях предпринимателя-13

Фото: instagram.com/elonmusk

# Космос # Фотофакт # Илон Маск

Другие новости рубрики

Все новости
Проверка в Пентагоне выявила недостачу в 800 миллионов долларов
07 февраля 2018 06:57

Проверка в Пентагоне выявила недостачу в 800 миллионов долларов

За неделю в Украине корью заболели 930 человек
07 февраля 2018 06:49

За неделю в Украине корью заболели 930 человек

Масштабная авария в США: на трассе столкнулись несколько десятков автомобилей
06 февраля 2018 14:00

Масштабная авария в США: на трассе столкнулись несколько десятков автомобилей