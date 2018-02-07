Красная Tesla Илона Маска отправилась в космос: дневник ее полета в соцсетях предпринимателя

На борту ракеты в качестве груза находился электромобиль Tesla Roadster красного цвета, который принадлежит Маску. За рулем автомобиля находится манекен в скафандре, а в стереосистеме играют треки Дэвида Боуи. Полет Tesla снимают несколько камер с разных ракурсов.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал, откуда осуществлялись полеты миссии «Аполлон» к Луне.

Илон Маск публиковал в социальных сетях фото и видео с запуска. Например, в Twitter видео своего автомобиля на орбите. На приборной панели расположена табличка с надписью «Не паниковать».

Илон Маск:

Вид из Центра управления полетом SpaceX. Очевидно, что на орбите Земли оказался автомобиль.