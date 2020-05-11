Илон Маск планирует перенести штаб-квартиру Tesla из Кремниевой долины

Новости США. Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении перенести штаб-квартиру Tesla из Кремниевой долины из-за сохраняющегося запрета властей на возобновление работы завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это стало последней каплей», – написал Илон Маск в социальных сетях, комментируя новость о том, что власти шести округов продлили до конца мая санитарные ограничения, которые в том числе подразумевают запрет производства электрокаров.