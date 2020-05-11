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Илон Маск планирует перенести штаб-квартиру Tesla из Кремниевой долины

11 мая 2020 06:57
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Новости США. Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении перенести штаб-квартиру Tesla из Кремниевой долины из-за сохраняющегося запрета властей на возобновление работы завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илон Маск планирует перенести штаб-квартиру Tesla из Кремниевой долины-1

«Это стало последней каплей», – написал Илон Маск в социальных сетях, комментируя новость о том, что власти шести округов продлили до конца мая санитарные ограничения, которые в том числе подразумевают запрет производства электрокаров.

Илон Маск планирует перенести штаб-квартиру Tesla из Кремниевой долины-4

Напоминаем: предприятие было временно закрыто в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса.

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Ранее Маск высказывал мнение о том, что санитарные меры, введенные на большей части территории США, являются слишком жесткими и нарушают права граждан.

# Коронавирус # Илон Маск # Фотофакт

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