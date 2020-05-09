В Москве +19, в Киеве +24. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 мая

В Париже синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду, +6. Облачно с прояснениями и +20 будет в Риме, рассказали в программе «Плюс-минус». На два пункта меньше ожидается в Мадриде.
В Париже синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду, +6. Облачно с прояснениями и +20 будет в Риме, рассказали в программе «Плюс-минус». На два пункта меньше ожидается в Мадриде.
В Вене синоптики обещают +24 и дожди. Тот же градус в Софии и Афинах, но с поправкой на солнце. Небольшая облачность и +18 ожидается в Анкаре.
Прохладно и дождливо будет в Латвии. В Риге прогнозируют всего +8. В Вильнюсе синоптики обещают +16 и грозу.
На три градуса теплее в Варшаве. Лето на пороге в Киеве. Здесь столбик термометра поднимется до +24.
Сначала гроза с градом и ветром, потом мокрый снег. Да, это май. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Москве ожидается +19 и переменная облачность.