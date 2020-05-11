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В Великобритании с июня введут обязательную самоизоляцию для прибывающих в страну

11 мая 2020 06:55
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Новости мира. Во Франции меры послабления карантина коснутся в первую очередь регионов, где ситуация по заболеваемости не такая тяжелая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Дальше французские власти намерены постепенно снимать ограничения.

В Великобритании с июня введут обязательную самоизоляцию для прибывающих в страну-1

Также уже начиная с 11 мая смягчать карантин намерены в Великобритании. В частности, планируется разрешить заниматься спортом более одного раза на улице при условии сохранения дистанции в 2 метра между людьми. Помимо этого, с 13 мая начнут работать садовые рынки, закрывшие свои двери полтора месяца назад.

В Великобритании с июня введут обязательную самоизоляцию для прибывающих в страну-4

При этом предполагается, что с начала июня все прибывающие в страну люди – и британцы, и граждане других стран – будут обязаны самоизолироваться на две недели. Нарушители могут быть оштрафованы на1 000 фунтов или даже депортированы, если речь идет об иностранцах.

# Коронавирус # Фотофакт

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