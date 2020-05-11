В Великобритании с июня введут обязательную самоизоляцию для прибывающих в страну

Новости мира. Во Франции меры послабления карантина коснутся в первую очередь регионов, где ситуация по заболеваемости не такая тяжелая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Карантин в России будут снимать в три этапа, но Москвы это почти не коснётся Дальше французские власти намерены постепенно снимать ограничения.

Также уже начиная с 11 мая смягчать карантин намерены в Великобритании. В частности, планируется разрешить заниматься спортом более одного раза на улице при условии сохранения дистанции в 2 метра между людьми. Помимо этого, с 13 мая начнут работать садовые рынки, закрывшие свои двери полтора месяца назад.