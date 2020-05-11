Карантин в России будут снимать в три этапа, но Москвы это почти не коснётся

Новости мира. Мир постепенно избавляется от карантинных ограничений и освобождается от последствий пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России это будет происходить в три этапа. Сначала гражданам разрешат заниматься спортом на открытом воздухе. Затем отменят ограничения на прогулки, а на третьем этапе откроются школы, вузы, магазины, кафе и рестораны, но в ряде случаев сохранятся ограничения по числу посетителей.