Карантин в России будут снимать в три этапа, но Москвы это почти не коснётся

Новости мира. Мир постепенно избавляется от карантинных ограничений и освобождается от последствий пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже 12 мая ряд стран смягчают режим чрезвычайной ситуации. В их числе Россия, Украина, Франция и Великобритания.
В России это будет происходить в три этапа. Сначала гражданам разрешат заниматься спортом на открытом воздухе. Затем отменят ограничения на прогулки, а на третьем этапе откроются школы, вузы, магазины, кафе и рестораны, но в ряде случаев сохранятся ограничения по числу посетителей.
Москвичей послабления почти не коснутся. В городе откроются промышленные предприятия и возобновится строительство, но режим самоизоляции для горожан сохранится.
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К первому этапу снятия ограничительных мер приступают и украинские власти.