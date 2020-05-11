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Карантин в России будут снимать в три этапа, но Москвы это почти не коснётся

11 мая 2020 06:43
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Новости мира. Мир постепенно избавляется от карантинных ограничений и освобождается от последствий пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 12 мая ряд стран смягчают режим чрезвычайной ситуации. В их числе Россия, Украина, Франция и Великобритания.

Карантин в России будут снимать в три этапа, но Москвы это почти не коснётся-1

В России это будет происходить в три этапа. Сначала гражданам разрешат заниматься спортом на открытом воздухе. Затем отменят ограничения на прогулки, а на третьем этапе откроются школы, вузы, магазины, кафе и рестораны, но в ряде случаев сохранятся ограничения по числу посетителей.

Карантин в России будут снимать в три этапа, но Москвы это почти не коснётся-4

Москвичей послабления почти не коснутся. В городе откроются промышленные предприятия и возобновится строительство, но режим самоизоляции для горожан сохранится.

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К первому этапу снятия ограничительных мер приступают и украинские власти.

# Коронавирус # Фотофакт

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