Назвал панику из-за коронавируса глупым волнением. Илон Маск потерял 5,5 млрд долларов за неделю

Новости США. Илон Маск потерял за неделю 5,5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акции его компании снизились на 22 %.

Говорят, это произошло после того, как предприниматель назвал мировую панику из-за коронавируса глупым волнением. Сейчас состояние Маска оценивают почти в 31 миллиард долларов.