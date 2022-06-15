Прямой эфир

В Латвии из-за цен на топливо скорая помощь будет выезжать только на экстренные вызовы

15 июня 2022 09:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. В Латвии введенные антироссийские санкции стали нести угрозу здоровью и даже жизни людей, причем в буквальном смысле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что из-за подорожания топлива скорая помощь теперь будет выезжать только на экстренные и тяжелые случаи. Об этом рассказала глава службы неотложной помощи Латвии. По ее словам, денег, выделенных на заправку машин, осталось катастрофически мало, поэтому и было принято это нелегкое решение. Сколько оно будет действовать, неясно, поскольку правительство не дает никаких гарантий.

В Латвии из-за цен на топливо скорая помощь будет выезжать только на экстренные вызовы-1

По сообщению Департамента статистики, за год цены на топливо в среднем выросли на 51 %. Усугубляет ситуацию и проблема нехватки медиков. Кадров не хватает катастрофически. Так что скорая помощь Латвии остро нуждается в срочной помощи государства.

Читайте также:

Из-за роста затрат на электричество в Европе сокращается прибыль энергоемких предприятий

В Европе призывают не облагать налогом экспорт. Поможет ли это в условиях продовольственного кризиса?

В Германии реальная зарплата за последние месяцы упала почти на 2 %

# Экономический кризис # Лиене Ципуле # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: Беларусь продолжит активно участвовать во всех измерениях ШОС
15 июня 2022 08:23

Лукашенко: Беларусь продолжит активно участвовать во всех измерениях ШОС

В Швеции рекордная инфляция за 30 лет. Из-за санкций против России цены продолжают расти
15 июня 2022 06:50

В Швеции рекордная инфляция за 30 лет. Из-за санкций против России цены продолжают расти

Толпы протестующих вышли на улицы Эквадора. Причина – голод, нехватка топлива и низкие зарплаты
14 июня 2022 18:09

Толпы протестующих вышли на улицы Эквадора. Причина – голод, нехватка топлива и низкие зарплаты