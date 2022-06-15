В Латвии из-за цен на топливо скорая помощь будет выезжать только на экстренные вызовы

Новости Латвии. В Латвии введенные антироссийские санкции стали нести угрозу здоровью и даже жизни людей, причем в буквальном смысле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что из-за подорожания топлива скорая помощь теперь будет выезжать только на экстренные и тяжелые случаи. Об этом рассказала глава службы неотложной помощи Латвии. По ее словам, денег, выделенных на заправку машин, осталось катастрофически мало, поэтому и было принято это нелегкое решение. Сколько оно будет действовать, неясно, поскольку правительство не дает никаких гарантий.