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Хотят оспорить победу Байдена. В США республиканцы намерены выступить против итогов голосования

03 января 2021 12:42
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Новости США. 11 американских сенаторов-республиканцев заявили о своих намерениях возразить против итогов голосования выборщиков в день их утверждения Конгрессом 6 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотят оспорить победу Байдена. В США республиканцы намерены выступить против итогов голосования-1

Они требуют немедленно назначить специальную комиссию, чтобы провести экстренную проверку результатов выборов в спорных штатах и оспорить победу демократа Джо Байдена.

Хотят оспорить победу Байдена. В США республиканцы намерены выступить против итогов голосования-4

И хотя аналитики говорят, что идея вряд ли найдет поддержку в Конгрессе, тем не менее этот случай может стать третьим в истории США, когда подобный вопрос вообще поднимался в законодательном органе.

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# Выборы в США # Джо Байден # Фотофакт

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