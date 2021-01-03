Хотят оспорить победу Байдена. В США республиканцы намерены выступить против итогов голосования

Новости США. 11 американских сенаторов-республиканцев заявили о своих намерениях возразить против итогов голосования выборщиков в день их утверждения Конгрессом 6 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требуют немедленно назначить специальную комиссию, чтобы провести экстренную проверку результатов выборов в спорных штатах и оспорить победу демократа Джо Байдена.

И хотя аналитики говорят, что идея вряд ли найдет поддержку в Конгрессе, тем не менее этот случай может стать третьим в истории США, когда подобный вопрос вообще поднимался в законодательном органе.

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