Не понравился. В московском зоопарке панда разрушила снеговика в своём вольере

Новости России. Московский зоопарк опубликовал видео борьбы бамбукового мишки со снеговиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежный человечек жил в вольере всего один день. Однако панде не очень понравилось присутствие чужака в своем доме.

Она решила выяснить с ним отношения, но снеговик на контакт никак не шел. В итоге мишка поломал несговорчивого и, одержав победу, съел морковку проигравшего.