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Не понравился. В московском зоопарке панда разрушила снеговика в своём вольере

03 января 2021 12:18
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Новости России. Московский зоопарк опубликовал видео борьбы бамбукового мишки со снеговиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не понравился. В московском зоопарке панда разрушила снеговика в своём вольере-1

Снежный человечек жил в вольере всего один день. Однако панде не очень понравилось присутствие чужака в своем доме.

Не понравился. В московском зоопарке панда разрушила снеговика в своём вольере-4

Она решила выяснить с ним отношения, но снеговик на контакт никак не шел. В итоге мишка поломал несговорчивого и, одержав победу, съел морковку проигравшего.

Не понравился. В московском зоопарке панда разрушила снеговика в своём вольере-7

После небольшого перекуса довольный мишка принялся резвиться в снегу.

# Зоопарк # Фотофакт

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