В мире уже 85 млн человек болеют коронавирусом. Некоторые страны недовольны режимом ограничений

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 85 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за сутки зарегистрировали более 616 тысяч новых случаев заражения.

В Грузии вновь ввели карантинные ограничения, которые по случаю Нового года были ослаблены. По всей стране 3 января опять закрылись магазины оптовой и розничной торговли (кроме продуктовых), а также крупные торговые центры. Кроме того, все дни до 15 января объявлены выходными.