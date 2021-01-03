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В мире уже 85 млн человек болеют коронавирусом. Некоторые страны недовольны режимом ограничений

03 января 2021 12:34
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Число заболевших коронавирусом в мире достигло 85 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за сутки зарегистрировали более 616 тысяч новых случаев заражения.

В мире уже 85 млн человек болеют коронавирусом. Некоторые страны недовольны режимом ограничений-1

В Грузии вновь ввели карантинные ограничения, которые по случаю Нового года были ослаблены. По всей стране 3 января опять закрылись магазины оптовой и розничной торговли (кроме продуктовых), а также крупные торговые центры. Кроме того, все дни до 15 января объявлены выходными.

В мире уже 85 млн человек болеют коронавирусом. Некоторые страны недовольны режимом ограничений-4

В Германии 16 федеральных земель согласны продлить локдаун, который должен был закончиться 10 января. Предполагается, что представители регионов проведут переговоры по этому вопросу с канцлером Ангелой Меркель 5 января.

В мире уже 85 млн человек болеют коронавирусом. Некоторые страны недовольны режимом ограничений-7

Тем временем продолжаются протесты против коронавирусных ограничений. Так, в Лондоне полиция разогнала массовый митинг. Британцы недовольны тем, что в стране с 31 декабря введен режим максимальных ограничительных мер.

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# Коронавирус # Ангела Меркель # Фотофакт

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