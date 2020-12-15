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Байден назвал свою победу на выборах предельно ясной и призвал оппонентов к солидарности

15 декабря 2020 14:33
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Новости США. Джозеф Байден назвал свою победу на выборах предельно ясной и призвал оппонентов к солидарности. Напомним, демократ заручился поддержкой необходимого количества выборщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из требуемых 270 голосов он получил 306. Это значит, что именно Байден станет 46-м президентом США.

Байден назвал свою победу на выборах предельно ясной и призвал оппонентов к солидарности-1

Итоговые протоколы должны утвердить 6 января на заседании Конгресса. После чего 20 января состоится инаугурация нового американского лидера.

Серьезных шансов изменить результаты выборов у Трампа уже практически нет. Интересно, что в этот раз все выборщики голосовали именно за того кандидата, которого поддержало большинство жителей их штатов.

Байден назвал свою победу на выборах предельно ясной и призвал оппонентов к солидарности-4

Нынешнее голосование войдет в историю как самое скандальное и непредсказуемое. Несмотря на проигрыш одного и победу другого, обоих кандидатов поддержало рекордное количество американцев.

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# Выборы в США # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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