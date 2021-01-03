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В штате Мичиган на жилой дом упал самолёт. Погибли три человека

03 января 2021 12:38
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Новости США. ЧП произошло в американском штате Мичиган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небольшой самолет упал на жилой дом.

В результате происшествия погибли пилот и два пассажира. Дом моментально загорелся.

В штате Мичиган на жилой дом упал самолёт. Погибли три человека-1

К счастью, жильцы успели покинуть здание, никто из них не пострадал.

Полиция расследует причины инцидента.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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