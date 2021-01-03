В штате Мичиган на жилой дом упал самолёт. Погибли три человека

Новости США. ЧП произошло в американском штате Мичиган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небольшой самолет упал на жилой дом.
В результате происшествия погибли пилот и два пассажира. Дом моментально загорелся.
Новости США. ЧП произошло в американском штате Мичиган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небольшой самолет упал на жилой дом.
В результате происшествия погибли пилот и два пассажира. Дом моментально загорелся.
К счастью, жильцы успели покинуть здание, никто из них не пострадал.
Полиция расследует причины инцидента.