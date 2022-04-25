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Прибалтика вдвое увеличила поставки электроэнергии из России

25 апреля 2022 11:18
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Прибалтика нашла решение в вопросе экономического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В марте Эстония и Латвия вдвое увеличили поставки электроэнергии из России.

Прибалтика вдвое увеличила поставки электроэнергии из России-1

Уход от энергетической зависимости по-прежнему остается в планах стран Балтии. В связи с этим в Эстонии собираются построить малый модульный реактор. В этом они рассчитывают на помощь Финляндии и Канады. Также к своему проекту эстонцы приглашают Латвию. Однако та пока не присоединилась, хоть и пообещали рассмотреть возможности.

# Экономический кризис # Фотофакт

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