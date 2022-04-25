Прибалтика вдвое увеличила поставки электроэнергии из России

Прибалтика нашла решение в вопросе экономического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В марте Эстония и Латвия вдвое увеличили поставки электроэнергии из России.

Уход от энергетической зависимости по-прежнему остается в планах стран Балтии. В связи с этим в Эстонии собираются построить малый модульный реактор. В этом они рассчитывают на помощь Финляндии и Канады. Также к своему проекту эстонцы приглашают Латвию. Однако та пока не присоединилась, хоть и пообещали рассмотреть возможности.