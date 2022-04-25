«Устранение пропутинского деятеля». Что говорит задержанный, который планировал убийство Владимира Соловьёва?

ФСБ России пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Задержанные участники преступной группы дают признательные показания. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их планах было в том числе подорвать машину журналиста Владимира Соловьева. Подробнее здесь.

По данным ФСБ России, преступники готовили убийство Соловьева по заданию Службы безопасности Украины.

– Зачем вам нужно было оружие?

– Устранение пропутинского деятеля.

– Кого обсуждали?

– Соловьева.

– Кто давал задание?

– СБУ Украины.

– В какие сроки нужно было сделать?

– Как можно быстрее.