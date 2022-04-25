Прямой эфир

«Устранение пропутинского деятеля». Что говорит задержанный, который планировал убийство Владимира Соловьёва?

25 апреля 2022 19:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ФСБ России пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Задержанные участники преступной группы дают признательные показания. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их планах было в том числе подорвать машину журналиста Владимира Соловьева. Подробнее здесь.

«Устранение пропутинского деятеля». Что говорит задержанный, который планировал убийство Владимира Соловьёва?-1

По данным ФСБ России, преступники готовили убийство Соловьева по заданию Службы безопасности Украины.

«Устранение пропутинского деятеля». Что говорит задержанный, который планировал убийство Владимира Соловьёва?-4

Зачем вам нужно было оружие?
– Устранение пропутинского деятеля.
– Кого обсуждали?
– Соловьева.
– Кто давал задание?
– СБУ Украины.
– В какие сроки нужно было сделать?
– Как можно быстрее.

«Устранение пропутинского деятеля». Что говорит задержанный, который планировал убийство Владимира Соловьёва?-7

Задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и других российских журналистов. Затем намерены были скрыться за рубежом.

«Изъяты поддельные паспорта граждан Украины». Что известно о задержании группы, которая планировала убийство Соловьева, читайте здесь.

# Покушение # Владимир Соловьёв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«С Макроном мои карманы пусты, на моём банковском счёте ничего нет». Французы о результатах выборов
25 апреля 2022 18:54

«С Макроном мои карманы пусты, на моём банковском счёте ничего нет». Французы о результатах выборов

«Изъяты поддельные паспорта граждан Украины». Что известно о задержании группы, которая планировала убийство Соловьёва?
25 апреля 2022 17:38

«Изъяты поддельные паспорта граждан Украины». Что известно о задержании группы, которая планировала убийство Соловьёва?

Хотели взорвать машину журналиста Соловьёва. ФСБ России пресекла деятельность преступной группы
25 апреля 2022 17:27

Хотели взорвать машину журналиста Соловьёва. ФСБ России пресекла деятельность преступной группы