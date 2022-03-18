Сергей Лавров: «У меня много украинских друзей. Два народа очень близки в культурном отношении»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что конфликт в Украине не должен выйти за пределы страны. Однако на фоне этих заявлений Запад продолжает «накачивать» националистов и ВСУ вооружением, а теперь еще и деньгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские военные продолжают спецоперацию, цель которой – избавить украинский народ от геноцида. Уже наверняка известно, что, не сумев реализовать Минские соглашения, Киев готовил захват потерянных территорий с чудовищным кровопролитием. И именно российская спецоперация упредила угрозу нападения на ЛНР и ДНР. Понятно, что денацификация в Украине потребует времени. Но Москва уверена, что рано или поздно этот конфликт закончится, и российско-украинские отношения вернутся в нормальное русло.