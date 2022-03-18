Сергей Лавров: «У меня много украинских друзей. Два народа очень близки в культурном отношении»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что конфликт в Украине не должен выйти за пределы страны. Однако на фоне этих заявлений Запад продолжает «накачивать» националистов и ВСУ вооружением, а теперь еще и деньгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Российские военные продолжают спецоперацию, цель которой – избавить украинский народ от геноцида. Уже наверняка известно, что, не сумев реализовать Минские соглашения, Киев готовил захват потерянных территорий с чудовищным кровопролитием. И именно российская спецоперация упредила угрозу нападения на ЛНР и ДНР. Понятно, что денацификация в Украине потребует времени. Но Москва уверена, что рано или поздно этот конфликт закончится, и российско-украинские отношения вернутся в нормальное русло.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
У нас никогда не было никаких вопросов к украинскому народу, у меня много украинских друзей. Два народа очень близки в культурном отношении. Практически все украинцы говорят по-русски. Если не говорят, то понимают русский язык. У нас общие культура, история, подход к жизни, мировоззрение и традиции в семье, нашем обществе. Я надеюсь, что когда эта аномальная ситуация закончится, постепенно все вернется в прежнее русло.
Накануне Евросоюз перевел Украине 300 миллионов евро на закупку очередной партии оружия. Замглавы Еврокомиссии заявил, что впервые в истории ЕС финансирует поставки вооружения стране в ходе конфликта. Получается, Запад продолжает нагнетать ситуацию и создавать провокации как на реальных фронтах, так и на информационных. Европейские политики накануне предложили выдвинуть Зеленского на Нобелевскую премию мира. Хотя, если задуматься, президент Украины действительно достоин премии. Только скорее Дарвина. Ведь так не смешно и глупо развалить страну менее чем за три года не смог ни один его предшественник.
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