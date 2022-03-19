«Сегодня человек 25 выявили». Продолжается поиск замаскированных националистов среди въезжающих в Россию людей

Напряженной остается ситуация в Украине. ВСУ не прекращают обстрелы мирных жителей республик Донбасса, количество погибших и пострадавших растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР в Россию эвакуировали более 14 тысяч человек. Не обходится без провокаций со стороны украинских силовиков. Воспользоваться гуманитарными коридорами пытаются переодетые в гражданских националисты, сообщили в ДНР. Выезжающих из Мариуполя тщательно проверяют, в том числе на наличие нацистских татуировок.