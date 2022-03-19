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«Сегодня человек 25 выявили». Продолжается поиск замаскированных националистов среди въезжающих в Россию людей

19 марта 2022 08:18
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Напряженной остается ситуация в Украине. ВСУ не прекращают обстрелы мирных жителей республик Донбасса, количество погибших и пострадавших растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Сегодня человек 25 выявили». Продолжается поиск замаскированных националистов среди въезжающих в Россию людей-1

За сутки из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР в Россию эвакуировали более 14 тысяч человек. Не обходится без провокаций со стороны украинских силовиков. Воспользоваться гуманитарными коридорами пытаются переодетые в гражданских националисты, сообщили в ДНР. Выезжающих из Мариуполя тщательно проверяют, в том числе на наличие нацистских татуировок.  

«Сегодня человек 25 выявили». Продолжается поиск замаскированных националистов среди въезжающих в Россию людей-4

Обнаруживаем, но не так много, как предполагали. Есть, да. Доставляем в райотдел местный на проверки. Сегодня человек 25 выявили.  

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# Международная политика # Фотофакт

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