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В Ирмино в результате артобстрела ВСУ погибли три человека, двое ранены

19 марта 2022 08:16
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Напряженной остается ситуация в Украине. ВСУ не прекращают обстрелы мирных жителей республик Донбасса, количество погибших и пострадавших растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Ирмино в результате артобстрела ВСУ погибли три человека, двое ранены-1

О жертвах сообщили в ЛНР. В результате артобстрела города Ирмино погибли три человека, двое ранены. Неспокойно по-прежнему и Донецкой Народной Республике. Огонь открыт по Александровке и нескольким районам Донецка. Прямо сейчас народная милиция ДНР проводит зачистку города Марьинки, заявили в республике.  

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# Международная политика # Фотофакт

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