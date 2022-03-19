В Ирмино в результате артобстрела ВСУ погибли три человека, двое ранены

Напряженной остается ситуация в Украине. ВСУ не прекращают обстрелы мирных жителей республик Донбасса, количество погибших и пострадавших растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О жертвах сообщили в ЛНР. В результате артобстрела города Ирмино погибли три человека, двое ранены. Неспокойно по-прежнему и Донецкой Народной Республике. Огонь открыт по Александровке и нескольким районам Донецка. Прямо сейчас народная милиция ДНР проводит зачистку города Марьинки, заявили в республике.

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