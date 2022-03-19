Сербия несёт экономический ущерб из-за политики Запада в отношении России

Сербия стала заложником санкционной политики Запада. Президент страны Александр Вучич заявил, что де-факто страна столкнулась с санкциями, хотя юридически против Белграда они не вводились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о поставках российской нефти. На этой неделе Евросоюз запретил Белграду ввозить сырье. Следующий шаг гуманной Европы может лишить Сербию российского газа. Сейчас страна платит Москве 270 долларов за тысячу кубометров. По словам Вучича, он уже поднял проблемную тему перед руководством ЕС.