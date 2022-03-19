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Сербия несёт экономический ущерб из-за политики Запада в отношении России

19 марта 2022 07:52
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Сербия стала заложником санкционной политики Запада. Президент страны Александр Вучич заявил, что де-факто страна столкнулась с санкциями, хотя юридически против Белграда они не вводились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сербия несёт экономический ущерб из-за политики Запада в отношении России-1

Речь идет о поставках российской нефти. На этой неделе Евросоюз запретил Белграду ввозить сырье. Следующий шаг гуманной Европы может лишить Сербию российского газа. Сейчас страна платит Москве 270 долларов за тысячу кубометров. По словам Вучича, он уже поднял проблемную тему перед руководством ЕС.  

Сербия несёт экономический ущерб из-за политики Запада в отношении России-4

Кроме этого, президент Сербии прокомментировал ситуацию с регулярным поступлением сообщений о якобы заминированных самолетах, обслуживающих маршрут Белград – Москва. По его словам, в работу авиации вмешивались иностранные спецслужбы Украины, Польши, других государств, в результате чего компании несли финансовые риски и перелеты стали нерентабельными.  

# Международная политика # Александр Вучич # Фотофакт

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