Глава Пентагона заявил, что США не будут участвовать в боевых действиях в Украине

США не будут участвовать в боевых действиях в Украине и устанавливать бесполетную зону над ней, об этом заявил глава Пентагона. Ведь конфликт между Штатами и Россией – крупнейшими ядерными державами – никому не нужен. На этом фоне надежда на мир только крепнет. Однако член украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что переговоры с Россией могут продлиться еще несколько недель.

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