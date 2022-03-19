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Глава Пентагона заявил, что США не будут участвовать в боевых действиях в Украине

19 марта 2022 08:18
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Напряженной остается ситуация в Украине. ВСУ не прекращают обстрелы мирных жителей республик Донбасса, количество погибших и пострадавших растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Глава Пентагона заявил, что США не будут участвовать в боевых действиях в Украине-1

США не будут участвовать в боевых действиях в Украине и устанавливать бесполетную зону над ней, об этом заявил глава Пентагона. Ведь конфликт между Штатами и Россией – крупнейшими ядерными державами – никому не нужен. На этом фоне надежда на мир только крепнет. Однако член украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что переговоры с Россией могут продлиться еще несколько недель.  

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# Международная политика # Ллойд Остин # Михаил Подоляк # Фотофакт

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