Беларусь и Вьетнам укрепляют сотрудничество в сфере противодействия организованной преступности

Делегация МВД Беларуси во главе с министром Иваном Кубраковым находится с официальным визитом в Социалистической Республике Вьетнам. Представители милицейского ведомства приняли участие в торжестве, посвященном 80-й годовщине Традиционного дня сил народной общественной безопасности Вьетнама и 20-летию Всенародного дня защиты национальной безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие стало данью уважения мужеству и самоотверженности поколений сотрудников, посвятивших себя защите правопорядка и обеспечению безопасности людей. Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама тепло приветствовал иностранные делегации. Министр общественной безопасности поблагодарил белорусских коллег за визит и выразил уверенность в дальнейшем углублении взаимодействия.

Также Иван Кубраков провел переговоры с главами органов внутренних дел и общественной безопасности. Стороны обменялись опытом, обсудили перспективы сотрудничества в противодействии организованной преступности, киберугрозам и другим актуальным вызовам современности. Отдельным важным событием стала встреча с президентом Международной организации уголовной полиции – Интерпола. По данным МВД, руководители обсудили укрепление каналов взаимодействия, перспективы реализации совместных инициатив.