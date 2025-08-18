В Молдове продлили полномочия членам Конституционного суда

Процедура прошла на фоне протестов оппозиции как в зале заседания, так и перед парламентом. Полиция жестко разгоняла митингующих. Составлено около 150 протоколов о нарушениях. Оппозиция обвинила власти в том, что назначение судей прошло с грубыми нарушениями, без конкурса и прозрачности. Более того, некоторые из них являются членами правящей партии, которая идет на парламентские выборы 28 сентября. По мнению людей, таким образом власти смогут фальсифицировать результаты голосования в свою пользу. Активисты оппозиционного блока «Победа» накануне разбили палаточный городок в Кишиневе, требуя освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул.