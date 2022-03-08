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Более 430 тонн. Россия продолжает везти гуманитарную помощь в самые горячие районы Украины

08 марта 2022 18:39
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Простых украинцев политические игры уже не интересуют. Только по данным Минэнерго Украины, 742 тысячи человек остались без электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общая ситуация в стране приближается к гуманитарной катастрофе. Мэр Львова Андрей Садовой заявит, что город на грани возможностей по приему беженцев. Дали кров более 200 тысячам человек. Больше некуда.

Более 430 тонн. Россия продолжает везти гуманитарную помощь в самые горячие районы Украины-1

Более 430 тонн. Россия продолжает везти гуманитарную помощь в самые горячие районы Украины-3

Россия, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, продолжает везти гуманитарную помощь в самые горячие районы Украины. Харьковская и Сумская области сейчас под особым вниманием. Только за 8 марта туда отправлено 20 тонн лекарств, а общий объем гуманитарки уже превысил 430 тонн.

Более 430 тонн. Россия продолжает везти гуманитарную помощь в самые горячие районы Украины-6

Сейчас весь мир ждет следующий раунд переговоров. Предполагается, что он также пройдет в Беларуси. Еще одна встреча во благо мира назначена на 10 марта. Министр иностранных дел России Лавров должен встретиться со своим украинским коллегой в Турции. Будет ли от этого реальный результат, покажет время. Сейчас только и стоит, что надеяться и ждать.

Более 430 тонн. Россия продолжает везти гуманитарную помощь в самые горячие районы Украины-9

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# Международная политика # Андрей Садовой # Сергей Лавров # Константин Герцев # Фотофакт

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