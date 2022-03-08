Более 430 тонн. Россия продолжает везти гуманитарную помощь в самые горячие районы Украины

Простых украинцев политические игры уже не интересуют. Только по данным Минэнерго Украины, 742 тысячи человек остались без электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общая ситуация в стране приближается к гуманитарной катастрофе. Мэр Львова Андрей Садовой заявит, что город на грани возможностей по приему беженцев. Дали кров более 200 тысячам человек. Больше некуда.

Россия, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, продолжает везти гуманитарную помощь в самые горячие районы Украины. Харьковская и Сумская области сейчас под особым вниманием. Только за 8 марта туда отправлено 20 тонн лекарств, а общий объем гуманитарки уже превысил 430 тонн.