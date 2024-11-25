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Государственный долг США превысил 36 трлн долларов

25 ноября 2024 07:18
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Государственный долг США обновил исторический максимум. Он превысил отметку в 36 триллионов долларов. Только с начала 2024 года показатель вырос на 2 триллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственный долг США превысил 36 трлн долларов-2

Минфин страны бьет тревогу. Эксперты оглашают неутешительные прогнозы. К 2032 году соотношение госдолга к ВВП Штатов превысит 140 %, высчитали специалисты. Это угрожает не только национальной, но и мировой экономике. «Спасибо» американцы говорят администрации Байдена. При ней финансовые проблемы достигли небывалых высот. Время правления демократа вообще отмечено разного рода рекордами. Американский госдолг в номинальном выражении является самым большим в мире, а сам Джо – самым неработающим лидером в истории страны. Он провел в отпуске 40 % своего срока.

# Международная политика # Джо Байден # США

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