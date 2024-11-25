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Показатель безработицы в Эстонии продолжает расти

25 ноября 2024 06:36
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Безработица в Эстонии продолжает расти. Общее число нетрудоустроенных граждан превысило 47,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это официальные данные.

Показатель безработицы в Эстонии продолжает расти-2

Эксперты опасаются, что показатель уже к концу 2024 года преодолеет планку в 8 %. Пугает аналитиков и нерадужная перспектива. В таких условиях резко возросла конкуренция на рынке труда страны. Это, в свою очередь, чревато снижением зарплат и ухудшением защиты прав работников.

# Международная политика

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