Жители Германии могут остаться без рождественского шоколада

Шпаковский прокомментировал планы западных спецслужб о вторжении в Беларусь: не смогут

«Это будет для нас неприятно, и для нашего общества, которое с 1944 года развивается в режиме мирного времени, будет своего рода социальным шоком. Тем не менее нужно понимать, что несколько сотен отморозков не смогут противостоять государственной машине».