Жители Германии могут остаться без рождественского шоколада

Праздник не приходит. Растущие цены на сырьевые товары в Германии затрудняют производство рождественского шоколада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник не приходит. Растущие цены на сырьевые товары в Германии затрудняют производство рождественского шоколада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2024-м мировые цены на какао-бобы выросли до 6 000 долларов за тонну. Это плюс 150 % к показателям прошлого года. Переложить все возросшие расходы на покупателя рискованно, в таком случае можно не продать товар вовремя, рассказывает владелец немецкого концерна по производству шоколада. Компенсировать часть затрат приходится из бюджета компании, из-за чего падает рентабельность.