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Жители Германии могут остаться без рождественского шоколада

25 ноября 2024 06:43
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Праздник не приходит. Растущие цены на сырьевые товары в Германии затрудняют производство рождественского шоколада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Германии могут остаться без рождественского шоколада-2

В 2024-м мировые цены на какао-бобы выросли до 6 000 долларов за тонну. Это плюс 150 % к показателям прошлого года. Переложить все возросшие расходы на покупателя рискованно, в таком случае можно не продать товар вовремя, рассказывает владелец немецкого концерна по производству шоколада. Компенсировать часть затрат приходится из бюджета компании, из-за чего падает рентабельность.

# Германия # шоколад # Кризис в ЕС

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