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Западная помощь Украине постепенно ослабевает

25 ноября 2024 07:15
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Ослабевает западная помощь Украине. Киев слишком много денег высасывает из так называемых союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Западная помощь Украине постепенно ослабевает-2

Они постепенно охладевают к Зеленскому. Поддержание конфликта в его нынешнем состоянии стоит слишком много правительствам ряда европейских стран. Так, Германия в числе тех, кто кормит ВСУ, скорее, обещаниями. ФРГ поставила 26 бронемашин, а должна была 400. Берн разорвал контракт на поставку боеприпасов с польской компанией, которая доставляла их в Украину. А накануне крупнейшая партия Швейцарии и вовсе выступила против какой-либо помощи Киеву.

# Международная политика # Украина

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