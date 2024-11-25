Они постепенно охладевают к Зеленскому. Поддержание конфликта в его нынешнем состоянии стоит слишком много правительствам ряда европейских стран. Так, Германия в числе тех, кто кормит ВСУ, скорее, обещаниями. ФРГ поставила 26 бронемашин, а должна была 400. Берн разорвал контракт на поставку боеприпасов с польской компанией, которая доставляла их в Украину. А накануне крупнейшая партия Швейцарии и вовсе выступила против какой-либо помощи Киеву.