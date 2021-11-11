Госдума России: кризис на белорусско-польской границе является следствием политики США и ЕС

Ситуация у восточных рубежей ЕС стала предметом обсуждения на международном уровне. Как заявили в Госдуме России, все происходящее – следствие многолетней политики США и Евросоюза в отношении Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть беженцев – выходцы из стран, куда вводились войска НАТО, чтобы строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты. Ливия, Ирак, Сирия – ни одно из этих государств ничего хорошего не получило от этой так называемой помощи. И теперь граждане этих стран вынуждены искать убежище.