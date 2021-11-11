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Госдума России: кризис на белорусско-польской границе является следствием политики США и ЕС

11 ноября 2021 10:19
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Ситуация у восточных рубежей ЕС стала предметом обсуждения на международном уровне. Как заявили в Госдуме России, все происходящее – следствие многолетней политики США и Евросоюза в отношении Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдума России: кризис на белорусско-польской границе является следствием политики США и ЕС-1

Большая часть беженцев – выходцы из стран, куда вводились войска НАТО, чтобы строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты. Ливия, Ирак, Сирия – ни одно из этих государств ничего хорошего не получило от этой так называемой помощи. И теперь граждане этих стран вынуждены искать убежище.

Госдума России: кризис на белорусско-польской границе является следствием политики США и ЕС-4

В этой ситуации международным организациям, Совету Европы, ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламенту необходимо оказать помощь людям, а не перекладывать ответственность на других.

Госдума России: кризис на белорусско-польской границе является следствием политики США и ЕС-7

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# Международная политика # Фотофакт

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