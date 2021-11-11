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ГПК Беларуси опроверг информацию о гибели ребёнка среди беженцев на польской границе

11 ноября 2021 08:17
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Новости Беларуси. Уже четвертые сутки на границе с Польшей сохраняется накаленная обстановка между беженцами из Ближнего Востока и польскими силовиками. Они не оставляют попыток попасть в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК Беларуси опроверг информацию о гибели ребёнка среди беженцев на польской границе-1

Рано утром польские СМИ начали распространять информацию о гибели на границе 14-летнего подростка – оказывать давление на мировое сообщество. Официальный представитель белорусского пограничного комитета опроверг эту информацию. У мальчика было переохлаждение. Ему помогли наши пограничники и медики, дежурившие в зоне стихийного лагеря. Сейчас ребенок чувствует себя лучше, он вернулся к семье.

За ночь лагерь беженцев на белорусской границе увеличился на треть. Подробнее здесь.

# Беженцы # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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