ГПК Беларуси опроверг информацию о гибели ребёнка среди беженцев на польской границе

Новости Беларуси. Уже четвертые сутки на границе с Польшей сохраняется накаленная обстановка между беженцами из Ближнего Востока и польскими силовиками. Они не оставляют попыток попасть в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рано утром польские СМИ начали распространять информацию о гибели на границе 14-летнего подростка – оказывать давление на мировое сообщество. Официальный представитель белорусского пограничного комитета опроверг эту информацию. У мальчика было переохлаждение. Ему помогли наши пограничники и медики, дежурившие в зоне стихийного лагеря. Сейчас ребенок чувствует себя лучше, он вернулся к семье.