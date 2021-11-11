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В Израиле Санта-Клаус проплыл на байдарке с ёлкой и подарками и поздравил с наступающими праздниками

11 ноября 2021 09:48
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Новости Израиля. На Святой земле стартовал рождественский сезон. Дух праздника воцарился в Израиле вместе с Санта-Клаусом, который выбрал в этом году нестандартный способ появления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле Санта-Клаус проплыл на байдарке с ёлкой и подарками и поздравил с наступающими праздниками-1

Волшебник прибыл по Тивериадскому озеру, известному также как Галилейское море. Именно здесь, согласно Библии, 2 тысячи лет назад Иисус прошел по воде.

В Израиле Санта-Клаус проплыл на байдарке с ёлкой и подарками и поздравил с наступающими праздниками-4

Санта проделал длинный путь на байдарке, буксируя за собой еще одну лодку с рождественской елью и подарками. Сойдя на берег, он пожелал всем здоровья и поздравил с наступающими Рождеством и Новым годом.

# Новый год # Санта-Клаус # Фотофакт

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