В Израиле Санта-Клаус проплыл на байдарке с ёлкой и подарками и поздравил с наступающими праздниками

Новости Израиля. На Святой земле стартовал рождественский сезон. Дух праздника воцарился в Израиле вместе с Санта-Клаусом, который выбрал в этом году нестандартный способ появления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волшебник прибыл по Тивериадскому озеру, известному также как Галилейское море. Именно здесь, согласно Библии, 2 тысячи лет назад Иисус прошел по воде.