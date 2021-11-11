В Израиле Санта-Клаус проплыл на байдарке с ёлкой и подарками и поздравил с наступающими праздниками

Новости Израиля. На Святой земле стартовал рождественский сезон. Дух праздника воцарился в Израиле вместе с Санта-Клаусом, который выбрал в этом году нестандартный способ появления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. На Святой земле стартовал рождественский сезон. Дух праздника воцарился в Израиле вместе с Санта-Клаусом, который выбрал в этом году нестандартный способ появления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Волшебник прибыл по Тивериадскому озеру, известному также как Галилейское море. Именно здесь, согласно Библии, 2 тысячи лет назад Иисус прошел по воде.
Санта проделал длинный путь на байдарке, буксируя за собой еще одну лодку с рождественской елью и подарками. Сойдя на берег, он пожелал всем здоровья и поздравил с наступающими Рождеством и Новым годом.