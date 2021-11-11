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В Украине сравнили нынешние события в Польше с тем, что происходило в 1939 году

11 ноября 2021 07:43
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Теперешние события напомнили депутатам Верховной рады Украины то, что происходило в 1939 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда Польша поддержала Германию, когда та напала на Чехословакию, а затем натравливала ее на Восток. А после и сама оказалась под оккупацией.

По мнению украинских депутатов, сегодня происходит нечто подобное. Польша поддержала действия Запада в Сирии, Ливии, Ираке, активно вмешивалась во внутренние дела Беларуси. И стала жертвой мигрантов, дивизия которых штурмует ее границу впервые с 1939 года.

В Украине сравнили нынешние события в Польше с тем, что происходило в 1939 году-1

Как отметили в раде, масштаб событий отличается, но результат решений такой же. При этом, как было особо подчеркнуто, непонятно по каким причинам Варшава ждет от Президента Беларуси каких-то дружественных шагов, ведя агрессивную политику в отношении Минска.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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